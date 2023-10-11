الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بين الكبار.. الأهلى يحتل المركز الخامس عالميًا فى تصنيف سبتمبر للفرق

الأهلي
الأهلي

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن التصنيف الشهري للفرق حول العالم، عن شهر سبتمبر 2023.

وتقدم النادي الأهلي بطل مصر وإفريقيا، مركزًا في التصنيف الشهري، مقتحمًا قائمة أفضل 5 مراكز ليحتل المركز الخامس عالميًا، برصيد 248.5، والأول إفريقيًا وعربيًا.

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وكان الأهلي قد احتل المركز السادس في التصنيف الشهري الذي صدر عن شهر أغسطس 2023.

وواصل مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، صدارته لقائمة التصنيف الشهري للفرق حول العالم، برصيد 304 نقاط، يليه ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني برصيد 291 نقطة، ثم إنتر الإيطالي برصيد 254 نقطة، وبورتو البرتغالي رابعًا برصيد 249 نقطة.

وجاء فريق الوداد المغربي في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا، محتلًا المركز الـ37 عالميًا، يليه بيراميدز المصري، في المركز 54 عالميًا والثالث عربيًا وإفريقيًا برصيد 149.75 نقطة، بعدما احتل المركز الـ73 في التصنيف الماضي.

وتقدم الزمالك مركزًا ليحتل المركز الـ94 عالميًا، برصيد 122.5 نقطة، ليأتي في المركز السادس عربيًا والثامن إفريقيًا.

أما الهلال السعودي، فقفز 14 مركزًا، ليحتل المركز الـ100 عالميًا والسابع عربيًا، برصيد 120 نقطة.

الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء التصنيف الشهري الاهلى بيراميدز الزمالك

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