الأهلى يكثف مفاوضاته لضم أسامة جلال لاعب بيراميدز

تكثف إدارة نادى الأهلى مفاوضاتها واتصالاتها، حاليًا، مع أسامة جلال، مدافع بيراميدز، لضمه لصفوف الفريق، سواء فى الميركاتو الشتوى، أو فى بداية الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن هناك رغبة من السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، فى ضم اللاعب لتدعيم الدفاع فى الفترة المقبلة، فى ظل إصابات محمود متولى العضلية المتتالية، والبحث عن بديل لمحمد عبدالمنعم تحسبًا لرحيله فى أى وقت.

وأضاف المصدر أن أسامة جلال بات يرغب فى الرحيل عن بيراميدز نظرًا لعدم مشاركته بصفة أساسية، واعتماد الجهاز الفنى على الثنائى أحمد سامى وعلى جبر، والوافد الجديد محمود مرعى.

وأشار إلى أن مفاوضات الأهلى مع «جلال» تمت منذ فترة طويلة، وقبل انتقاله إلى بيراميدز، وتحديدًا أثناء وجوده فى إنبى؛ غير أن ارتفاع المقابل المالى حال دون إتمام الصفقة.