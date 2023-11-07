"أونروا": تعرض 15% من مرافقنا ومدارسنا فى قطاع غزة للقصف

كشف كاظم أبوخلف، متحدث أونروا في الضفة الغربية، عن إصابة إحدى المدارس التابعة لنا في مخيم جباليا التى تؤوى نازحين إثر القصف الإسرائيلي.

وقال متحدث منظمة أونروا في الضفة الغربية: تعرض 15% من مرافقنا ومدارسنا للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ونحو 90 من زملائنا قتلوا في قطاع غزة.

الالتزام بأحكام القانون الدولى

وأضاف "أبوخلف"، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: ناقشنا في مجلس الأمن استهداف المدنيين في قطاع غزة، ويجب الالتزام بأحكام القانون الدولي ووقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ حياة المدنيين.

وتابع: لدينا 13 ألفًا من زملائنا و90 فريقا طبيًا متنقلًا يعملون في قطاع غزة، ونحو 716 ألف شخص نزحوا إلى مدارسنا في قطاع غزة بحثًا عن الأمان.