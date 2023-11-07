محافظ المنوفية يلتقي المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي

على هامش فعاليات الندوة فى دورتها الرابعة لعام 2024..

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، سهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي والوفد المرافق لها، وذلك على هامش فعاليات الندوة التوعوية للتعرف على " جائزة مصر للتميز الحكومي " فى دورتها الرابعة والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها فى شهر يناير 2024، وذلك بحضور مدير عام مكتب شئون المحافظ، والمنسق العام لجائزة التميز الحكومي بالمحافظة.

محافظ المنوفية يثمن التعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط

ورحب محافظ المنوفية بالحضور، مثمنًا مدى التعاون المثمر والتنسيق الدائم مع وزارة التخطيط نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن جائزة التميز الحكومي تأتى فى إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء الوظيفي فى كافة القطاعات المتنوعة، مؤكدًا على أن المحافظة ستشارك فى كافة الفئات المستهدفة بالجائزة للحفاظ على الصدارة بين محافظات الجمهورية لخلق أجواء من التنافس الإيجابي وتعزيز روح الابتكار والإبداع لتكوين جهاز إداري قادر وفعال كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، لافتًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المشاركين بالمسابقة لضمان الحصول على المزيد من المراكز المتقدمة فى شتى القطاعات تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ندوة توعوية بقصر ثقافة شبين الكوم عن جائزة التميز الحكومي

وعلى هامش اللقاء، نظمت محافظة المنوفية وبالتعاون الكامل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ندوة توعوية بمقر قصر الثقافة بشبين الكوم للتعرف على " جائزة مصر للتميز الحكومي "، حيث تضمنت الندوة تقديم لشرح تفصيلي عن جائزة التميز الحكومي والتي أطلقتها وزارة التخطيط تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات وتحفيز روح التميز والإبداع وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات نوعية تسرع مسارات التنمية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية وتلبى احتياجات وتطلعات المواطنين وفق المعايير العالمية للجودة والتميز الحكومي.