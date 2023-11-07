الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فلسطينيون يشكرون مصر: طول عمرها واقفة معانا

رسائل شكر من مواطنين
رسائل شكر من مواطنين فلسطينيين لمصر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يتضمن رسائل شكر من مواطنين فلسطينيين بعد دخولهم عبر معبر رفح مع ذويهم المصابين لتلقي العلاج في مصر.

قال مواطن فلسطيني: "بشكرالدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يهتم بما يحدث في قطاع غزة. 

وأضاف مواطن فلسطيني آخر:"إحنا بنشكر مصر، لأنها طول عمرها واقفة معانا". 

فيما قالت سيدة فلسطينية: "بشكر إخوتنا المصريين، على الاستقبال الطيب وتوفير العلاج ومعاملة الأطفال بأفضل شكل، مشيدة بالتنسيق الجيد لدخولهم عبر معبر رفح في سلام".

اكسترانيوز فلسطينيين لسلطات المصرية معبر رفح الدولة المصرية غزة

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