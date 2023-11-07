فلسطينيون يشكرون مصر: طول عمرها واقفة معانا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يتضمن رسائل شكر من مواطنين فلسطينيين بعد دخولهم عبر معبر رفح مع ذويهم المصابين لتلقي العلاج في مصر.

قال مواطن فلسطيني: "بشكرالدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يهتم بما يحدث في قطاع غزة.

وأضاف مواطن فلسطيني آخر:"إحنا بنشكر مصر، لأنها طول عمرها واقفة معانا".

فيما قالت سيدة فلسطينية: "بشكر إخوتنا المصريين، على الاستقبال الطيب وتوفير العلاج ومعاملة الأطفال بأفضل شكل، مشيدة بالتنسيق الجيد لدخولهم عبر معبر رفح في سلام".