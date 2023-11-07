رئيس جامعة أسيوط يفتتح فعاليات المنتدى البيئي الثاني "COP28-ASSUIT"

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، فعاليات المنتدى البيئي الثاني “COP28-ASSUIT"، والذي تنظمه جامعة أسيوط على مدار شهر نوفمبر الجاري، تحت شعار "الحلم الأخضر".



جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، والدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، وعدد من ممثلي جامعات الوادي الجديد، وجامعة سفنكس، والكلية المصرية الألمانية، وجامعة الأزهر، وجامعة بدر، والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية.



دعم القيادة السياسية



يأتي المنتدى؛ في ضوء استراتيجية جامعة أسيوط؛ لتحقيق توجهات الدولة المصرية؛ لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة( رؤية مصر ٢٠٣٠)، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب.



في كلمته، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، باسم كافة جامعات محافظة أسيوط، والوادي الجديد؛ الدعم الكامل والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحفاظ على أمن، واستقرار الدولة المصرية، وحماية أراضيها، وتحقيق السلام في ربوع العالم، ونبذ العنف وأعمال الهدم، والتدمير، معربًا عن الرفض المطلق؛ لما يواجهه الشعب الفلسطيني، من جرائم حرب ضد الإنسانية، ومخالفة؛ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، والتي تُعد خرقًا واضحًا لأهداف التنمية المستدامة، التى أعلنتها الأمم المتحدة.



وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن تنظيم المنتدى البيئي، يأتى؛ انطلاقًا من دور الجامعة المجتمعي، ومسئوليتها الوطنية، كقاطرة، ومنارة للعلم، والتنوير، والمعرفة؛ حيث حملت الجامعة على عاتقها - منذ إنشائها- مسئولية رفع الوعي، وتعزيز قيم الانتماء، وتصحيح المفاهيم السلوكية، والمجتمعية الخاطئة، ودق ناقوس الخطر؛ لأهم المشكلات والتحديات، التي تواجه الدولة المصرية، والمنطقتين؛ العربية، والأفريقية، والتي يأتي في مقدمتها الآن؛ قضايا البيئة بمختلف محاورها، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من تطور صناعي، وتكنولوجى؛ ألقى بسلبياته، وأضراره على كافة المجالات البيئية، على كوكب الأرض، والغلاف المحيط به.



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن منتدى" الحلم الأخضر"؛ يستهدف إطلاق دعوة؛ لكافة الجامعات المشاركة؛ لشحذ الهمم، وتكاتف الجهود، وتكثيف العمل، وتسخير ما نملكه من إمكانيات علمية، وبحثية؛ في تقديم دراسات، وابتكارات، تتصدى لقضايا البيئة المحيطة، وتطرح حلولًا علمية، وواقعية؛ للحد من مشاكلها، علي نحو يعزز من ركائز التنمية المستدامة، ويدعم خطة مصر 2030، ويلبي طموح القيادة السياسية الرشيدة؛ في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وليكون الحلم الأخضر، حقيقة وواقعًا ننعم به.



وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى، بالأنشطة البيئية الفعالة، التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والتي ينعكس أثرها إيجابًا على المجتمع المحيط بالجامعة، ومشاركته المثمرة، في مختلف الفعاليات البيئية على مستوى الجمهورية، مشيداَ بالتعاون القائم بين قطاعات الجامعة؛ لتنظيم المنتدى.

وثمن حرص جامعات الإقليم على مشاركتهم الإيجابية، والذي يؤكد بدوره تكاتف الجميع؛ من أجل مواجهة التغيرات البيئية المتسارعة، وإيجاد الحلول لتلك المشكلات التي تهدد حياة الإنسان، مشيدًا بالوعي البيئي لدى أبناء الجامعة، على اختلاف مواقعهم، وحرصهم على المشاركة؛ في إيجاد حلول لمختلف القضايا البيئية.



ومن جهته؛ توجه الدكتور محمود عبدالعليم، بخالص الشكر لكافة إدارات الجامعات المشاركة، على تفاعلهم الإيجابي، وترحيبهم بتلبية دعوة جامعة أسيوط، وحرصهم على المشاركة في وقائع المنتدى، والذي يأتي في نسخته الثانية هذا العام؛ ليحتضن كافة الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، في نطاق إقليم محافظة أسيوط، ومحافظة الوادي الجديد؛ انطلاقًا من إيمان الجامعة؛ بأهمية الملف البيئي بكافة مجالاته، وحرصًا على اتساع رقعة المستفيدين من أنشطته المتنوعة، إلى جانب مشاركة طلاب، وطالبات المدارس بأسيوط، لأول مرة فى رحاب الجامعة؛ لزيادة وعيهم؛ بالمشكلات البيئية، وما تواجهه من مخاطر، وسلبيات.



ولفت الدكتور محمود عبدالعليم، إلى أن وقائع المنتدى، ممتدة على مدار شهر نوفمبر الجاري، وتتضمن: الندوات البيئية الأسبوعية، التي تناقش محاور مختلفة، منها:(المياه... نبع الحياة)، (البصمة الكربونية)، (التنمية المستدامة)، (جهود الدولة المصرية في الحفاظ علي البيئة)، بالإضافة إلي إطلاق الدوري البيئي (دوري الحلم الأخضر)، على كأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ بمشاركة فرق من مختلف كليات جامعة أسيوط، والجامعات المشاركة؛ للتنافس فى عدد من المسارات الثقافية، والفنية، والرياضية، والابتكارية، مضيفًا أنه من المقرر؛ تنظيم عدد من الرحلات، إلى أهم المزارات، والمعالم البيئية في جامعة أسيوط، ومحافظة أسيوط، إلى جانب عقد مؤتمر طلابي؛ لعرض أبحاث، وابتكارات الطلاب في مجال البيئة.



حضر افتتاح فعاليات المنتدى؛ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور علاء حياالله ممثل عن جامعة سفنكس، والدكتور أحمد سعد عميد الكلية المصرية الألمانية، الدكتور ماجد عثمان عميد كلية التربية بجامعة الأزهر، الدكتور ساري عبد الغفار عميد كلية الطب البيطري- جامعة بدر، الدكتور محمد محمود مدير فرع الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمنسق العام للأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، وعمداء، ووكلاء الكليات المختلفة، وأعضاء هيئة التدريس.

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