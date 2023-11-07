الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ينطلق 15 نوفمبر.. حسن الرداد في بوستر دعائي منفرد لفيلم "بلوموندو"

حسن الرداد
حسن الرداد

كشفت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو"، عن البوسترات الدعائية الجديدة لأبطال العمل السينمائي المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري فى مصر والوطن العربي، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد.

وظهر الفنان حسن الرداد منفردًا على بوستر فيلم بلوموندو، تمهيدًا لعرض الفيلم ضمن أعمال الموسم السينمائي الشتوي الجديد، وضمن أفلام موسم رأس السنة السينمائي الجديد 2024، وظهر وهو يرتدي جاكيت مفتوح دون أي تيشرتات أسفله، ويرتدي عليه الكثير من الاكسسوارات وتفاصيل شعره مختلفة  لتليق بعمله في مجال العقارات.

وانتهى أبطال وصنّاع فيلم "بلوموندو" من تصوير جميع مشاهد الفيلم بداية شهر أكتوبر الماضي، حيث انطلق تصويره في شهر مايو الماضي.

أبطال فيلم بلوموندو

يُجدر الإشارة إلى ان الفيلم السينمائي من بطولة الفنان حسن الرداد، ويشاركه البطولة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد كانت آخر أعماله في السينما، فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور الأحداث حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وبعدما يفيق يكتشف العديد من الأسرار وخيانة زوجته مع أقرب أصدقائه ليقرر الانتقام منهم.

 

بلوموندو الجهة المنتجة لفيلم بلوموندو فيلم “بلوموندو” الفنان حسن الرداد حسن الرداد

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