انطلاق مؤتمر لجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى بنقابة الصحفيين

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر لجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بنقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني المصري، والنشيد الوطني الفلسطيني، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن النقابات المهنية المصرية.

ويتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التي نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

شهادات صحفيين فلسطينيين

كما يتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

ويقام المؤتمر فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع فى نقابة الصحفيين، ويتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية، التى تنظمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مختلف الجهات.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.