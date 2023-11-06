الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر: الصهاينة يرتكبون جرائم إرهابية بغطاء دينى محرف.. فيديو

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

قال الدكتور وسام حشاد، مشرف وحدة اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الاحتلال الصهيوني لا يتوقف عن حملته العنصرية الممنهجة للقضاء على الفلسطينيين، لافتا إلى أن هذه الفترة تتوافق مع موسم قطف الزيتون، وبالتالى الاحتلال منعهم من دخول أراضيهم فى الضفة الغرببة، وذلك بناء على قرار من وزارة مالية الاحتلال.

وأوضح مشرف وحدة اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، أن الفتاوى اليهودية المتطرفة لا تتوقف حيث أصدر الحاخام المتطرف إليشع وِلْفُسون"، رئيس مدرسة جبل الهيكل الدينية، وإحدي الشخصيات البارزة في جماعات الهيكل المتطرفة، من أصحاب التاريخ الأسود الطويل في تدنيس ساحات الأقصى المبارك، فتوى تفيد بأن الشريعة اليهودية لا تؤمن بوجود أبرياء وقت الحرب، وبالتالي يجب قتل النساء والأطفال في غزة حتى لا يعرضوا حياة الجنود اليهـود للخطر.

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مرصد الأزهر: مبارك رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر عام 2005


وأشار إلى أن الحاخام المتطرف أيد تصريحات الوزير المتطرف "عميحاي إلياهو" الذي طالب فيها بقصف غزة بالقنبلة النووية، مستندًا في ذلك إلى النصوص التوراتية الواردة في سفر صموئيل الأول: "فلم يستبق داود رجلًا ولا امرأة حتى يأتي إلى جت إذ قال لئلا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود وهكذا عادته كل أيام إقامته في بلاد الفلسطينيين".

وأضاف كل هذا يدل على أننا أمام عتاه من المتطرفين يقتلون ويسفكون الدماء بغطاء ديني يهودي محرف، لافتا إلى أن ما تفعله الصهاينة جرائم إرهابية تهدد كل المنطقة.


كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/tx09OaN57UE?si=AN9k0NJMDYFlmWeR

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