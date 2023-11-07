"الإصلاح والنهضة" يثمن تصريحات وزيرة التعاون الدولي البلجيكية بشأن أحداث غزة

ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي البلجيكية من ضرورة دراسة إجراءات ضد إسرائيل على خلفية ما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ما دعت إليه الوزيرة البلجيكية يعد انتصارا لقيم الإنسانية وبداية لاستفاقة أوروبية لإعادة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها.

وأشار عبد العزيز إلى أن ما أعلنته الوزيرة البلجيكية يشمل دراسة عقوبات اقتصادية تتضمن حظر المنتجات وكذلك عقوبات دبلوماسية تتمثل في حظر دخول كبار الشخصيات.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لابد من البناء على مثل تلك الإجراءات لتعزيز السردية الصحيحة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لضمان وقف العدوان واستعادة الأرض المحتلة.

مايسة عطوة: عودة 100 مواطن مصري من قطاع غزة يؤكد على نجاح الجهود المصرية

من جانبها، صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن عودة 100 مواطن مصري من قطاع غزة يؤكد على نجاح الجهود المصرية المكثفة ويعزز من دورها الريادي لاسيما وأن مصر لم ولن تتخلي عن القضية الفلسطينية.

وأوضحت عطوة، في بيان لها، إن الوضع في معبر رفح تغير الان في ظل جهود فخامة الرئيس السيسي حيث هناك دخول للمصابين والجرحى مع الأجانب، وهناك سيارات تستعد في هذا التوقيت لنقل عدد من الأجانب والتوجه بهم برا إلى القاهرة أو جوا إلى مطار العريش، وهذا تحول كبير للغاية.

كما أن دخول المصابين والجرحى يعزز من الجهود المصرية ويعد تحولًا كبيرًا نظرا لأنه عبر اليومين الماضيين كان هناك قصف مستمر على المستشفيات والوحدات الصحية في غزة وحال ذلك دون وصول هؤلاء المصابين للبر المصري لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت مايسة عطوة، إنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في غزة والاعتداء الصهيوني الغاشم، وجه الرئيس السيسي بسرعة إعداد مساعدات إنسانية لتقديمها للشعب الفلسطيني في غزة، ومازالت الجهود المصرية قيادة وشعبا يقف بجوار الاخوة الفلسطينيين.