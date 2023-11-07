الأنبا باسيليوس يلتقي لجنة المشروع الإيبارشي "شبابنا 2030"

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى ممثلي جميع المكاتب، والأنشطة الخدمية، الخاصة بلجنة المشروع الإيبارشي "شبابنا ٢٠٣٠"، وذلك بمقر المطرانية.

تضمن اللقاء

وجرى مناقشة الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التباحث حول خطة الإيبارشية، من أجل تنمية، وحماية الطفل، والشباب.

وتضمن الاجتماع أيضًا بعض التوصيات الرعوية من قبل الأب المطران للحاضرين، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، كما أكد نيافته أهمية استغلال طاقات، ومواهب الشباب، لخدمة الكنيسة، والإيبارشية.

هذا ونظم خدام وخادمات نشاط التعليم المسيحي، ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، نشاطا خاصًا للمخدومين، للاحتفال بعيد جميع القديسين، تحت عنوان: "طوبى للرحماء لأنهم يرحمون".

وتدرب المخدومون على تقديم سيرة شفيع، أو شفيعة الفصل، أمام الفصول الأخرى، انطلاقًا من فكرة: كيف عاش هذا القديس، أو هذه القديسة أعمال الرحمة؟

جاء ذلك بمشاركة الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، حيث تم عرض أهم اللحظات في حياة القديس بيو، القديس شربل، القديسة تريزا الطفل يسوع، بالإضافة إلى القديسة ريتا.

وفي الختام، قدم فصل الملائكة عرضًا حول "بشارة الملاك جبرائيل لزكريا الكاهن وللعذراء مريم وللقديس يوسف".

كما شهد الأب أنطونيوس إسكندر الكرملي، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، حفل تسليم وسلم المسؤولية الكشفية، ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

وتسلم الأب كيرلس مقار الكرملي، مسؤولية نشاط الكشافة، المجموعتين الثانية عشر، والرابعة عشر، بكشافة وادي النيل، من الأب يوحنا مرقس الكرملي، كمسؤول جديد عن الأنشطة بالكنيسة.

وقدم الأب أنطونيوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في خدمتهم الكشفية، لأجل خير الكنيسة، كما عبر الأب يوحنا عن امتنانه للقائمين على النشاط الكشفي، لمجهوداتهم المبذولة، خلال السنوات الست الماضية، متمنيًا التوفيق للأب كيرلس، في خدمته الجديدة.

وأشار المسؤول الجديد عن الأنشطة بالكنيسة، إلى أهمية النشاط الكشفي، مشجعًا جميع الحاضرين على الاستمرارية، في بذل قصارى جهدهم.

وقدم قائد وقائدة كشافة وادي النيل بالبازيليك، هدية تذكارية، إلى الأب يوحنا، لما بذله من جهد كبير في خدمة النشاط الكشفي، خلال السنوات الماضية.