الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يلتقي لجنة المشروع الإيبارشي "شبابنا 2030"

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى ممثلي جميع المكاتب، والأنشطة الخدمية، الخاصة بلجنة المشروع الإيبارشي "شبابنا ٢٠٣٠"، وذلك بمقر المطرانية.

تضمن اللقاء

وجرى مناقشة الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التباحث حول خطة الإيبارشية، من أجل تنمية، وحماية الطفل، والشباب.

وتضمن الاجتماع أيضًا بعض التوصيات الرعوية من قبل الأب المطران للحاضرين، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، كما أكد نيافته أهمية استغلال طاقات، ومواهب الشباب، لخدمة الكنيسة، والإيبارشية.

هذا ونظم خدام وخادمات نشاط التعليم المسيحي، ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، نشاطا خاصًا للمخدومين، للاحتفال بعيد جميع القديسين، تحت عنوان: "طوبى للرحماء لأنهم يرحمون".

وتدرب المخدومون على تقديم سيرة شفيع، أو شفيعة الفصل، أمام الفصول الأخرى، انطلاقًا من فكرة: كيف عاش هذا القديس، أو هذه القديسة أعمال الرحمة؟

جاء ذلك بمشاركة الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، حيث تم عرض أهم اللحظات في حياة القديس بيو، القديس شربل، القديسة تريزا الطفل يسوع، بالإضافة إلى القديسة ريتا.

وفي الختام، قدم فصل الملائكة عرضًا حول "بشارة الملاك جبرائيل لزكريا الكاهن وللعذراء مريم وللقديس يوسف".

كما شهد الأب أنطونيوس إسكندر الكرملي، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، حفل تسليم وسلم المسؤولية الكشفية، ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

وتسلم الأب كيرلس مقار الكرملي، مسؤولية نشاط الكشافة، المجموعتين الثانية عشر، والرابعة عشر، بكشافة وادي النيل، من الأب يوحنا مرقس الكرملي، كمسؤول جديد عن الأنشطة بالكنيسة.

وقدم الأب أنطونيوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في خدمتهم الكشفية، لأجل خير الكنيسة، كما عبر الأب يوحنا عن امتنانه للقائمين على النشاط الكشفي، لمجهوداتهم المبذولة، خلال السنوات الست الماضية، متمنيًا التوفيق للأب كيرلس، في خدمته الجديدة.

وأشار المسؤول الجديد عن الأنشطة بالكنيسة، إلى أهمية النشاط الكشفي، مشجعًا جميع الحاضرين على الاستمرارية، في بذل قصارى جهدهم.

وقدم قائد وقائدة كشافة وادي النيل بالبازيليك، هدية تذكارية، إلى الأب يوحنا، لما بذله من جهد كبير في خدمة النشاط الكشفي، خلال السنوات الماضية.

باسيليوس فوزي المكتب الاعلامى إيبارشية المنيا الأنشطة الخدمية شبابنا ٢٠٣٠

مواد متعلقة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بتذكار القدّيسَين الشهيدَين غلكتيون وزوجته إبستيمي

الكنيسة المارونية في مصر تتذكر مار آسيا الصدّيق المعترف

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى رسولًا وسبعة شهداء

الكنيسة البيزنطية تحيي ذكرى المعترف رئيس أساقفة القسطنطينيّة

يحتفل به كاثوليك مصر.. تعرف على القديس إيلتود رئيس الدير ومؤسسه

الكلية الإكليريكية بالمحرق تطلق اليوم الإكليريكي السادس بعنوان "سَبِخَةً"

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس بولس المعترف

رئيس أساقفة "الأسقفية" يثبت أعضاء جدد خلال زيارته لكنيسة الظهور ببورسعيد

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات أعلى قطاعات الدولة نموا خلال السنوات الـ6 الماضية

بعد انفلات اللاعبين.. "بيبو" يهدد بمضاعفة عقوبات اللاعبين فى الأهلى

أوكرانيا وتايوان وغزة.. معارك أمريكا الفاشلة فى عهد بايدن تهز عرش الهيمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى