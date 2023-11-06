يحتفل به كاثوليك مصر.. تعرف على القديس إيلتود رئيس الدير ومؤسسه

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس إيلتود رئيس الدير ومؤسسه، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إن حياة إيلتود الوحيدة التي تم تناقلها هي باللغة اللاتينية، ويعود تاريخها إلى حوالي عام 1140م.

نشأته

ولد إيلتود فارتشوج عام 480م في بريطانيا، وكان ابنًا لأمير بريطاني بيكان أهتم والديه بتزويده بالتعليم والتدريب، وأرسلاه للدراسة مع عمه القديس جارمون، الذي أصبح فيما بعد أسقف ماناو، أثبت إيلتود تفوقه في كل العلوم وخاصة في مجال الأدب، لكنه بعد ذلك فضل العمل العسكري على المسار الديني، وبعد أن تعلم فنون الفروسية، وضع نفسه في خدمة ابن عمه الملك آرثر، ثم عمل في الحرس الملكي للملك باول من بينيشن، في ويلز وبعد ذلك انتقل إلى نانت بأول.

ويقال أن إيلتود تزوج امرأة تدعي ترينيداد وتزوج امرأة تدعى ترينيداد. ترك آرثر، وانضم إلى جيش زعيم جلامورجان، وحصل على لقب إيلتوتوس الفارس. في البداية، تقاعد إيلتود ليعيش مع زوجته في كوخ من القصب بالقرب من جدول يسمى نادافان، لكن نصحه ملاك بالانفصال عن زوجته وتضيف القصة أنه بعد حادث صيد فقد فيه بعض أصدقائه حياتهم، لكن الرب قرر بشكل مختلف، فبعد لقاء العناية الإلهية مع القديس كادوج رئيس دير ويلز، غيّر حياته وأراد إيلتود أن يعتنق الحياة الرهبانية وأن القديس كادوك شجعه على هذا القراره، ثم عاش في تقشف وعزلة على ضفاف نهر آخر، نهر هودنانت، حتى بدأ بعض التلاميذ يتجمعون حوله.

بعد أن أصبح راهبًا، قام إيلتود، بمساعدة رئيس الأساقفة القديس ديفريج، ببناء دير لاتويت فور، في جلامورجانشاير، الدير الذي أخذ اسمه بمرور الوقت لانيلتود فور، مثل العديد من الأديرة الأخرى في ذلك الوقت، أصبحت مركزًا مشهورًا للروحانية، وجاء رهبانها من مناطق بريطانيا ، ولكن أيضًا من بريطانيا الفرنسية، حيث عادوا بعد ذلك بعد عدة سنوات، ينشرون الروحانية والمعرفة والحضارة في جميع أنحاء أوروبا، وقاموا بتأسيس أديرة جديدة؛ لقد كان التأكيد النموذجي للرهبنة، في الفترة المظلمة من العصور الوسطى، والذي كان له، من بين أمور أخرى، ميزة إنقاذ وحفظ وإعادة إنتاج التراث المكتوب للحضارة الكلاسيكية والرومانية.

من بين تلاميذ الأباتي إيلتود، كان أشهرهم القديس شمشون دول الذي كان راهبًا في لانتويت ورسم كاهنًا هنا، قبل أن يغادر صديقه المعلم إلى جزيرة كالدي؛ من بين القديسين الويلزيين المختلفين القادمين من لانتويت، كان هناك أيضًا القديس بولس من ليون، رفيق شمشون، كان القديس إيلتود بلا شك رجلاً ذا عقيدة عظيمة ومواهب روحية عميقة، يقال إن شمشون دعا رئيس الدير إيسانوس وأتوتشيوس، وعلمًا بنهايتهما الوشيكة، تنبأ بالسماء لأتوكيوس فور وفاته، وتنبأ للآخر بمعاناة المطهر بسبب جشعه، لقد وبخ شمشون عدة مرات بسبب صيامه المفرط، وفقًا للبعض، فإن إيلتود علم الرهبان وبالتالي الشعب طريقة أفضل لحراثة الأرض، وأنه ذهب مع بعض السفن المليئة بالحبوب لتقديم المساعدة إلى بريطانيا المنكوبة بالمجاعة. بينما يذكر التقليد المحلي في بوويز أنه توفي في ديفينوغ ودُفن في مكان يُدعى بيد جويل إيلتوددد في الثالوث الويلزي، تم تسمية إيلتود كواحد من فرسان آرثر الثلاثة (جنبًا إلى جنب مع كادوك وبيريدور) وأن رفاته محفوظة في كنيسة لانيلتود فو.