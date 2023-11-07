الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"إنجاب وسط الدمار".. ما مصير الفلسطينيات الحوامل؟

ارشيفية
ارشيفية

قالت دراسة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” إنه يوجد حاليًا حوالي 50 الف امراة حامل في غزة، ومن المتوقع أن تلد 5522 امرأة منهن في نوفمبر 2023 "، ويذكر هذا العدد بعام 2014، حينما لم تتمكن أكثر من 45،000 امرأة حامل من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية الأساسية، وتمت 5،000 عملية ولادة تقرييًا في ظروف محفوفة بالمخاطر. 

وتابعت الدراسة التي حصلت “الدستور” على نسخة منها، أنه في عام 2016 بلغ معدل وفيات الأمهات في غزة 15.5 وفاة لكل 100،000 ولادة، ثم ارتفع إلى 17 وفاة لكل 100،000 ولادة في عام 2019 ونتيجة للضرر الجسيم الذي تعود به الحرب الحالية على البنية التحتية للخدمات الصحية، تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى انه من بين 35 مستشفى في القطاع، أصبحت 12 مستشفى غير صالحة. 

وأصبحت خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها معدومة نتيجة لشدة الدمار والتشريد وإنهاك المستشفيات وافتقارها إلى الموارد، ولذلك، تفتقر عمليات الولادة في غزة إلى شروط السلامة والصحة، ولا تستطيع النساء الحصول على الأدوية اللازمة، ويمكن أن يؤدي إجهاد المرأة الحامل الناجم عن القصف المزمن والعنف والنزوح إلى الإجهاض اللاإرادي، أو إلى مشاكل صحية قصيرة وطويلة الأجل لدى الأمهات والأطفال. 

تقرير: انخفاض نسبة النساء الفلسطينيات العاملات في القطاع الصناعي

وخلال عمليات التصعيد السابقة في القطاع المحاصر، كانت صحة الأم والطفل معرضة للكثير من المخاطر، وكانت لذلك آثار جسيمة عليهم. ففي أعقاب التصعيد العسكري في مايو 2021، تعرضت حوالي 2500 امرأة حامل، من أصل 16500 امرأة حامل، لمضاعفات صحية حيث اضطرت العديد منهن إلى الخضوع لعمليات قيصرية طارئة، وفي عام 2014، شهد جناح الولادة في مستشفى الشفاء وهو المستشفى الأكبر في غزة، عددًا متزايدًا من حالات الإجهاض اللإرادي، والولادات المبكرة ووفيات الأطفال. 

وتضاعف معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الشفاء من 7 إلى 14% بسبب النزاع عام 2014، كما كانت القدرة على الحصول على خدمات رعاية التوليد محدودة، بعد إغلاق المرافق الصحية التي تقدم هذه الخدمات. وفي الفترة 2008-2009، سجل ارتفاع كبير في حالات الإجهاض اللإرادي في المستشفيات الرئيسية الأربعة في غزة وفي معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الشفاء.

الامم المتحدة امرأة حامل غزة خدمات الصحة خدمات الصحة الإنجابية الصحة الإنجابية

مواد متعلقة

تقرير: انخفاض نسبة النساء الفلسطينيات العاملات في القطاع الصناعي

تقرير دولي يكشف الأهمية الاقتصادية والثقافية لشجر الزيتون في فلسطين

تقرير يستعرض تحديات المرأة الفلسطينية في قطاع الزراعة وإنتاج الزيتون

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

وزير الاتصالات يفتتح مدرسة WE التطبيقية في طوخ بالقليوبية

تخفيضات تصل لـ70%... غرفة القاهرة التجارية تستعد للمشاركة فى الجمعة البيضاء

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى