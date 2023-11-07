العجرمي: الإدارة الأمريكية شريكة لإسرائيل وتتعمد الكذب والتدليس وخداع العالم العربي

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطيني السابق، إن الإدارة الأمريكية تتعمد الكذب والتدليس وخداع العالم العربي.

الولايات المتحدة شريك في كل ما تقوم به إسرائيل

وأضاف وزير شؤون الأسرى الفلسطيني السابق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة شريك في كل ما تقوم به إسرائيل.

وأشار وزير شؤون الأسرى الفلسطيني السابق، إلى أن الاحتلال يستخدم أقسى أنواع القوة والدمار وينفذ عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة، موضحا أن الاحتلال يستهدف تدمير حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.