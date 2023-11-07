الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج تضع حجر أساس مركزي "بالوعي مصر بتتغير" و"التمكين الاقتصادي"

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء زيارة لمحافظة الدقهلية، استهلتها بالوصول لمركز المطرية بحيرة المنزلة، حيث كان في استقبالها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الإدارة الاجتماعية بمركز المطرية.

التمكين الاقتصادي

وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية بوضع حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"والتمكين الاقتصادي لصيادى بحيرة المنزلة، والذى يخدم نطاق مراكز "المطرية والمنزلة والجمالية".

ويهدف المركز إلى رفع درجة الوعى لدى أسر صيادي بحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم مما يحقق التنمية المستدامة، من خلال عدد من البرامج منها الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتمكين الاقتصادي للعمالة غير  المنتظمة، وتنظيم الأسرة من خلال برنامج "2كفاية"، وتنمية الطفولة المبكرة ، ومحو الأمية، بالإضافة إلى صحة الأم من خلال برنامج الألف يوم الأولي، ويأتي ذلك تفعيلًا وتنفيذًا للبرتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الدقهلية.

بحيرة المنزلة

وتعد بحيرة المنزلة تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر وتقع علي حدود ثلاث محافظات هي ( الدقهلية - دمياط - بورسعيد ) وكانت تبلغ مساحتها 750 ألف فدان، مع مرور السنين أصبحت 150 ألف فدان فقط بسبب التعديات، وبعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات داخل البحيرة أصبحت 250 ألف فدان، وتم الانتهاء من إنشاء طريق الحزام الآمن علي شاطئ البحيرة بطول 83 كيلو متر يربط بين محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد )، والهدف من إنشائه هو وقف نزيف التعدي علي شاطئ البحيرة وتقديم خدمات للمواطنين.

 وقامت محافظة الدقهلية بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الكبري، وذلك لإجراء أعمال التخطيط التفصيلي لعدد 9 قطع أراضي مكتسبة من إنشاء طريق الحزام الآمن لتنفيذ مشروعات تنموية استثمارية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة الصيادين بالمحافظة.

وزيرة التضامن: إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي تكافل وكرامة

نيفين القباج التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية بالوعي مصر بتتغير للأفضل صيادي بحيرة المنزلة

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