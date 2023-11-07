الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب شركة غسل 27 مليون جنيه حصيلة النصب في القاهرة

حبس
حبس

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهمية وغسل 27 مليون جنيه  حصيلة للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات). 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 27 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الأموال العامة جرائم الأموال العامة محافظة القاهرة المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال غسل الأمول

مواد متعلقة

ضبط عاطل سرق محتويات كشك كهرباء بالشيخ زايد

القبض على العاطل المتهم بالتسلل داخل سكن الطالبات المغتربات وسرقة هاتف

سحب 2278 رخصة سيارة لعدم تركيب "الملصق الإلكترونى" خلال 24 ساعة

ضبط 840 مخالفة لقائدى الدراجات النارية فى القاهرة والمحافظات

رفع 57 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

نشوب حريق فى شقة سكنية بدار السلام

مصادر توضح حقيقة التماس مواطن يطالب بتنفيذ أحكام

كشفتها مباحث بدر.. تفاصيل لغز أغرب جريمة شروع في قتل

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

رئيس مجلس الدولة يلتقط صورة مع القضاة الجدد

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى