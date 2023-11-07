ضبط صاحب شركة غسل 27 مليون جنيه حصيلة النصب في القاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهمية وغسل 27 مليون جنيه حصيلة للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 27 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.