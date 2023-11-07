الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على العاطل المتهم بالتسلل داخل سكن الطالبات المغتربات وسرقة هاتف

عاطل
عاطل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، القبض على العاطل المتهم بالتسلل داخل سكن الطالبات المغتربات وسرقة هاتف ومبلغ مالي بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من سكن طالبات مغتربات كائن بدائرة القسم، يفيد بضبط لص أثناء سرقته محتويات السكن.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتقابل مع عاملة نظافة وبعض الطالبات ومناقشتهم أفادوا بمشاهدتهم لصا أثناء سرقة السكن وبالاستعانة بحارس العقار أمكن ضبطه.

جري اقتياد المتهم إلي ديوان القسم وبمواجهته أقر بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة سكن الطالبات المغتربات سرقة هاتف قسم شرطة العجوزة

مواد متعلقة

ضبط 840 مخالفة لقائدى الدراجات النارية فى القاهرة والمحافظات

رفع 57 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

نشوب حريق فى شقة سكنية بدار السلام

مصادر توضح حقيقة التماس مواطن يطالب بتنفيذ أحكام

كشفتها مباحث بدر.. تفاصيل لغز أغرب جريمة شروع في قتل

ضبط مالك مكتبة بحوزته 19 ألف ملزمة تعليمية بالدقى

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والعشوائيات في الشروق (صور)

الداخلية تعلن عن مد المرحلة الـ 24 من مبادرة "كلنا واحد"

الأكثر قراءة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة يخشى "فضيحة أبناء اللاعبين الكبرى" فى منتخب وائل رياض

والدة محمد عادل تتهم أشقاء نيرة أشرف بالسب والقذف

وزير الاتصالات من القليوبية: نجحنا في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يوم من الحرب.. ما التحديات التي تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى