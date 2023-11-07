الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ العلاقات الدولية: مصر تسعى بكل قوتها لإحياء مسار السلام مرة أخرى

غزة
غزة

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تسعى بكل قوتها لتكون هناك رؤية حقيقية على أرض الواقع لعدم تصفية القضية الفلسطينية، وتتحرك على جميع المحاور والاتجاهات بالتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين من أجل إيقاف إسرائيل عن اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تعمل بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ مبادرة السلام، ونتيجة ذلك اتخذت المسار التفاوضي لخفض التصعيد على مدار الـ10 أعوام السابقة، رغم تعرض القضية لمنحنيات ومخاطر كثيرة.

المجتمع الدولي تأخر في دعم القضية الفلسطينية

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن المجتمع الدولي تأخر في دعم القضية الفلسطينية، وهذا ما نشاهده الآن نتيجة هذا التأخر، ويعتبر ذلك المشهد الأكثر تعقيدا وارتباكا في تاريخ القضية الفلسطينية منذ بدايتها.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلي أن أن الإجراءات والتصريحات التي يطلقها الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين تظهر الوجه القبيح لدولة الاحتلال ومدى عنصريتها، لافتًا إلى أن كل ما تقوم به إسرائيل يصطدم بالرؤية المصرية التي دائمًا وأبدًا هي الجدار الفاصل  والعازل الذي يحمي الأشقاء في فلسطين.

أستاذ العلاقات الدولية مصر القضية الفلسطينية مبادرة السلام المجتمع الدولي

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