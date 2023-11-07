الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد المرحلة الثانية لتغطية مصرف السيل بنسبة 75%

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 374 متر وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 75 %، ويضم 5 قطاعات يتم نهوها مرحليًا.

وجاء ذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

ورافق المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضًا مسئولى الجهات المعنية. 

تفاصيل جولة محافظ أسوان

وعقب استماعه لشرح تفصيلى من مهندسى المشروع، وخلال جولته التفقدية، شدد اللواء أشرف عطية على زيادة وتيرة العمل بهذا المشروع الحيوى، مع تذليل كافة المعوقات ووضع الحلول السريعة لها لرفع معدلات الأداء والوصول للمستوى الجمالي الذي سيساهم في إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث. 

وأشاد المحافظ بدعم وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وفى مقدمتها هذا المشروع الهام والذى يصل طوله إلى 2530 مترًا، وبتكلفة 365 مليون جنيه، وشهد الإنتهاء من المرحلة الأولى بطول 380 مترًا.

ومن المقرر الانتهاء بشكل كامل فى ديسمبر 2024، لتتحول المنطقة لبانوراما جمالية تضاف إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كافة الجهات، وبالتالى خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية، وهو الذى يتكامل مع تشغيل كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه، واستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم. 

وحرص المحافظ فى جولته على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين الذين أشادوا بتنفيذ مشروع مصرف السيل، ومساهمته في تطوير وتجميل المنطقة بالشكل المطلوب.

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محافظ أسوان مشروع تغطية مصرف السيل المرحلة الثانية مصرف السيل تغطية المصرف

مواد متعلقة

الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق بكرم نخيل في أسوان

محافظ أسوان يلتقي سفير طاجيكستان ويستعرض الفرص السياحية

يوفر أكثر من 1300 فرصة عمل بـ30 شركة.. افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الرابع بأسوان

محافظ أسوان يلتقي وفد معهد بحوث التناسليات الحيوانية

محافظ أسوان يفتتح فعاليات الدورة التدريبية "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي"

محافظ أسوان يكلف بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية

محافظ أسوان يكرم منسقي البرنامج الرئاسي"أهل مصر"

دخول مركز الإدمان ومستشفى العظام الخدمة بمستشفيات جامعة أسوان.. قريبًا

الأكثر قراءة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

اتحاد الكرة يخشى "فضيحة أبناء اللاعبين الكبرى" فى منتخب وائل رياض

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

وزير الاتصالات من القليوبية: نجحنا في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية

والدة محمد عادل تتهم أشقاء نيرة أشرف بالسب والقذف

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يوم من الحرب.. ما التحديات التي تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى