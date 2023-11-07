محافظ أسوان يتفقد المرحلة الثانية لتغطية مصرف السيل بنسبة 75%

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 374 متر وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 75 %، ويضم 5 قطاعات يتم نهوها مرحليًا.

وجاء ذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ورافق المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضًا مسئولى الجهات المعنية.

تفاصيل جولة محافظ أسوان

وعقب استماعه لشرح تفصيلى من مهندسى المشروع، وخلال جولته التفقدية، شدد اللواء أشرف عطية على زيادة وتيرة العمل بهذا المشروع الحيوى، مع تذليل كافة المعوقات ووضع الحلول السريعة لها لرفع معدلات الأداء والوصول للمستوى الجمالي الذي سيساهم في إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث.

وأشاد المحافظ بدعم وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وفى مقدمتها هذا المشروع الهام والذى يصل طوله إلى 2530 مترًا، وبتكلفة 365 مليون جنيه، وشهد الإنتهاء من المرحلة الأولى بطول 380 مترًا.

ومن المقرر الانتهاء بشكل كامل فى ديسمبر 2024، لتتحول المنطقة لبانوراما جمالية تضاف إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كافة الجهات، وبالتالى خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية، وهو الذى يتكامل مع تشغيل كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه، واستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم.

وحرص المحافظ فى جولته على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين الذين أشادوا بتنفيذ مشروع مصرف السيل، ومساهمته في تطوير وتجميل المنطقة بالشكل المطلوب.

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان