الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يلتقي سفير طاجيكستان ويستعرض الفرص السياحية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة ضراب الدين قاسمى، وذلك بحضور الملحق التجارى للسفارة أسد الله، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى. 

تفاصيل لقاء محافظ أسوان وسفير طاجيكستان 

ورحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بسفير دولة طاجيكستان لزيارته لأسوان للاستمتاع بالمنتج السياحى المتنوع على أرض عروس المشاتى من السياحة الثقافية والأثرية والعلاجية والبيئية والاستشفاء وغيرها. 

 

 

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هناك تعاون بناء ومثمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان، وهو الذى يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين لتوطيد أوجه التعاون المشترك فى كافة المجالات. 

 

 

كما استعرض محافظ أسوان، الفرص السياحية والاقتصادية والاستثمارية التى تتفرد بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لاستغلال الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، بالإضافة إلى ما تشهده أسوان من تنفيذ المنطقة اللوجستية المتكاملة لتنشيط حركة التبادل التجارى بكركر، والقطار الكهربائى السريع، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضًا من تحقيق إنجازات متتالية خلال الـ 10 سنوات بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى، علاوة على الكبارى والمحاور، والبنية التحتية، وغيرها من قطاعات العمل العام، متمنيًا أن تتوج أوجه التعاون بتوقيع تؤامة بين مدينة أسوان وإحدى مدن طاجكستان، للإستمتاع ببانوراما التطوير والتجميل، وأيضًا بالمعالم والمزارات والمناطق السياحية والأثرية، وفتح آفاق وفرص للإستثمار، وتبادل الزيارات. 

 

 

ومن جانبه أشاد سفير دولة طاجكستان بحفاوة الاستقبال من محافظ أسوان، مؤكدًا أن العلاقات بين بلاده ومصر تتسم بالصداقة والتعاون، فمصر تعتبر من الدول المحورية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن اهتمامها بالحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة، وهو الذى يتوازى مع علاقات التشابك والتقارب بين الشعبين والدولتين من ناحية التاريخ والثقافة، والطبيعة الخلابة، ونأمل فى تطوير أوجه التعاون بزيادة فرص العلاقات الإستثمارية والإقتصادية. 

 

 

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IMG-20231106-WA0044
محافظ أسوان سفير دولة طاجيكستان الفرص السياحية السياحة العلاجية السياحة الأثرية عروس المشاتى

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