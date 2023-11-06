الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يوفر أكثر من 1300 فرصة عمل بـ30 شركة.. افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الرابع بأسوان

الفعاليات
الفعاليات

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات ملتقى التوظيف الرابع بقاعة "شهر زاد" بنادى أسوان الرياضى، وذلك بحضور فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، وعادل النور مدير نادى أسوان الرياضى. 

 جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتغير ثقافة الشباب للاتجاه نحو العمل الحر بعيدًا عن الارتكان إلى العمل الحكومى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على البطالة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030. 

تفاصيل افتتاح الملتقى 

ويستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة لتصل لأكثر من 1300 فرصة عمل موزعة على 30 شركة. 

وعقب استماعه لعرض من الشركات عن فرص العمل المتاحة أشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص. 

 

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية  "حياة كريمة، وتحيا مصر، ومنظومة التأمين الصحى الشامل"، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها. 

 

فيما أوضح فوزى صابر، مدير مديرية فى أسوان أن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل فى العديد من الأنشطة السياحية، والتأمينات التمويلية، والتعليمية، والمقاولات لجميع المؤهلات العليا، والمتوسطة، والفنيين، والعمال. 

 

ولفت مدير  مديرية العمل إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين الذكور والإناث، ولكافة المؤهلات الدراسية والفنية وذلك عقب حصر فرص العمل بأعدادها ومواقعها المتنوعة بالقطاع الخاص.

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محافظ أسوان ملتقى التوظيف الرابع توفير فرص عمل 1300 فرصة عمل القطاع الخاص

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