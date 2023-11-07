الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. حلف اليمين القانونية لـ21 مندوب جدد بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يشهد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة 2019 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا.

وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

1 - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

2 - الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا لمقر مجلس الدولة بالدقي.

3 - تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كما شمل القرار في مادته الثانية، تحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.

مجلس الدولة اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة 2019 رئيس مجلس الدولة

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