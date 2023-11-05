الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 شروط للتقديم على وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 2023

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة،عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث.

وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة وأصول المستندات، بمقر مجلس الدولة بالدقي في 3 شارع عصام الدالي وذلك من الفترة ما بين 2 حتى 10 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يواصل المجلس فحص الملفات والإعلان عن مواعيد الاختبارات للملفات المقبولة وفق جدول زمني، وذلك بعد أن قرر المجلس تحديد يوم لكل جامعة.

وأعلن مجلس الدولة،عن شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة.

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ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتى يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.

دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

اليوم.. بدء سحب الملفات لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

غدًا.. بدء سحب الملفات لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد

ويتم التقديم بمقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

وحدد المجلس شروط التقديم لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022، وموعد تقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين، كالتالي:

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.

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