الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. بدء سحب الملفات لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

تبدأ غدا السبت هيئة قضايا الدولة، في تلقى طلبات سحب الملفات للتقدم لوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من دفعات 2023.

حددت الهيئة عدد من الشروط والأوراق المطلوبة لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة 2023 وهي ألا يقل تقدير المُتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمره عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان، وأن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن، أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

وحددت الهيئة الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه، وصورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)، وأصل إيصال دفع مقابل الملف.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg ، خلال الفترة من يوم السبت 11 نوفمبر إلى 23 نوفمبر.

ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصري، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.

هيئة قضايا الدولة طلبات سحب الملفات وظيفة مندوب مساعد كليات الحقو الشريعة والقانون الشرطة

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