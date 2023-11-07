الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 16 ألف طن و624 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 624 شاحنة و100 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 348 شاحنة و86 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 276 شاحنة  و 14 سيارة.  

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس،  فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول / سفر ) للسفينتين دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى آيلة، اور، بريدج  وكوين نفرتيتي.

  كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة CECILIA  وعلى متنها 5000 طن دقيق تصدير إلى اليمن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 921 راكبا. 

قادمون من دول أوروبية مختلفة.. مرسي علم تستقبل 3 آلاف سائح اليوم

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، يصلون على متن 21 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 147 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.  

وتقوم الأجهزة المختصة مطار مرسي علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 3 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة داخلية، ورحلتين من المانيا، ورحلتين من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من بلجيكا، و8 رحلات من بولندا.

 جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، 147 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا ميناء نويبع مطار مرسى علم

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