الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء محمد طلبة لـ”الشاهد": الإسرائيليون ردوا على عمليات سلاح المدفعية بقتلهم المدنيين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء محمد طلبة

قال اللواء محمد عبدالمنعم طلبة، أحد أبطال سلاح المدفعية في حرب أكتوبر،  إنه “في 1/ يناير 1970م  تم نقلي إلى اللواء صواريخ تكتيكي تعبوي مداه في حدود الـ 70 كيلو، وقد كان قائد اللواء هو المشير أبوغزالة، وقد تم تدريبنا، كما أن المشير أبو غزالة كانت يتحدث الروسية بطلاقة، وق استغرقنا 6 أشهر في التدريب”. 

وأضاف اللواء محمد عبدالمنعم طلبة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن “الفرق بيننا وبين العدو الإسرائيلي أنهم كانوا يضربون أهدافًا مدنية، لكن نحن لم نضرب مدنيين أبدًا، العدو الإسرائيلي ضرب مصنع أبو زعبل وقتل 70 عمالا، كما ضرب  بحر البقر  وقتل 30 طفلا، كما أنهم ضربوا الجسور في قنا وقويسنا والقناطر، وبالتالي فإن العدو الإسرائيلي يضرب أهدافًا مدنية وليس أهدافُا عسكرية”.

حرب اكتوبر نصر أكتوبر سلاح المدفعية العدو الإسرائيلي برنامج الشاهد

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