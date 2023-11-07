اللواء محمد طلبة لـ"الشاهد": إسرائيل استدرجت "عبدالناصر" فى 67 وكان لايقبل التهديد

قال اللواء محمد طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنهم تعاملوا مع القوات الإسرائيلية في 67 حتى انضم لهم اللواء 11 ميكانيكي، وكانت المدفعية تقف أمامهم، وبدأ القتال من الساعة 11 حتى الساعة الخامسة ونصف.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدفعية كانت لا تستطيع التحرك لدرجة أنها أثناء الضرب دخلت حقل ألغام وأصيب 6 أو 7 دبابات وتعطلوا وبعدها عادت المدفعية للخلف.

وتابع، أن اللواء عثمان نصار قائد منطقة العريش، أعطى تعليمات بالانسحاب الساعة 1، وكانت المدفعية خلفهم، فأخبروهم أن بعض الإسرائيليين دخلوا فبدأت المدفعية باصطيادهم بسهولة، مؤكدًا أنه لم يكن يوجد لديهم قوات جوية.

وأشار إلى أن الطيران الإسرائيلي، كان قد استخدم خلال تدميره لمطار العريش قنابل زمنية وكانت تنزل الأرض ولا تنفجر إلا بعد نزولها على الأرض، وتحدث تدمير في ممرات الطائرات وكانت خطة مدربة واستدراج لعبد الناصر وهو كان زعيم وأحيانًا تأتيه لحظات لا يقبل التهديد مثل الرئيس العراقي صدام حسين، الرئيس مبارك أعطاه 38 إنذار ولكنه لم يستجب.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.