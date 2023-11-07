الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء محمد طلبة: لم أشعر بالانتقام فى حرب 1973 لكن الأرض حقًا لنا ونستردها

اللواء محمد طلبة
اللواء محمد طلبة

قال اللواء محمد عبدالمنعم طلبة، أحد أبطال سلاح المدفعية في حرب أكتوبر، في أخر 1967، أعيد تشكيل اللواء الخاص بنا بمدافع 130 مللي، حيث أعطتنا روسيا مدفع قوي مداه 27.5 كيلو، وكان أقصى مدفع وقتها في إسرائيل 18 كيلو، ومن تولى قيادة اللواء هو سيادة المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة وكان عقيد في ذلك التوقيت. 

 

وأضاف اللواء محمد عبدالمنعم طلبة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة واللواء منير شاش، كانوا مكلفين ومعهم قادة من المدفعية، أن يتولوا قيادة اللواءات التي عادت ويعيدوا تأهيله ويدربونه ويرسلونه إلى الجبهة. 

 

وتابع:" الناس يصفون حرب الاستنزاف وحرب 1973م بالانتقام، لكن مصر عمرها ما تنتقم، وأنا عمري ما شعرت بالانتقام، لكنه كان حقنا وأعدناه، وبالتالي فقد تم تشكيلنا وتأهيلنا وتدريبنا، وفي أول 1968 طلعنا على السويس، وكأن الجانب الإسرائيلي شعر بأن هناك مدفعية غريبة قد دخلت، وبعدما كان يضرب كل يوم، توقف عن الضرب، كان يمتلك سلاح استطلاع لكنه لم يعرف أين نحن ولا ماهيتنا".

حرب الإستنزاف حرب اكتوبر نصر أكتوبر نكسة 1967 العدو الإسرائيلي برنامج الشاهد

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