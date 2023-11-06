الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع منافذ «معا ضد الغلاء»

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أعلن طارق رحمي  محافظ الغربية، متابعته من خلالمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ  والسلامة العامة بالديوان العام، تخفيض أسعار السلع الغذائية الاساسية بالمنافذ والاسواق في ال12 مركز ومدينه بالمحافظة عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، وتابع محافظ الغربية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.


وتابع المحافظ منافذ معا ضد الغلاء بحي اول وثان ومركز ومدينة طنطا، كما تابع منافذ معا ضد الغلاء بحي اول وحي ثان ومركز ومدينة المحلة، بالإضافة الي متابعته معا ضد الغلاء ببسيون وقطور وسمنود والسنطة وزفتى وكفر الزيات  وتفقد "المحافظ" خلال الاتصال  المعارض  بمختلف المراكز والمدن للاطمئنان على توافر كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة.

كما حرص رحمي على سؤال والاستماع لآراء المواطنين في الاسعار والمنافذ  مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية مع الحرص على عدم وجود نواقص بالمعارض، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، و وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين، كما وجه المحافظ بزيادة جميع أنواع الخضروات والفواكه بالمعارض مع مراعاة المقارنة بين الأسعار مع المعارض ومع الأسعار بالخارج لجذب المزيد من المواطنين، بالإضافة إلى توفير منتجات لحوم أكثر.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

محافظ الغربية يتابع منافذ معا ضد الغلاء في ١٢ مركز ومدينة محافظ الغربية مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات اللجان من التموين والجهات المعنية

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