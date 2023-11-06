الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترقية 23 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 12 مدرسًا بجامعة طنطا (بالأسماء)

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا، فى جلسته الثانية للعام الجامعي 2023/2024 المنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من هند حسن عبدالنبى، شريف محمد عبدالسلام بـ كلية الطب، هانى أمين الصاوى، صبحى الصاوى محمد بـ كلية العلوم، نانسى عبدالمعبود الصاوى، ميمونة محمد الأباصيري بكلية التربية النوعية.

كما وافق  المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من عمرو فوزى فتح شرف، السيد عباس نصار، رضوى فتحى إبراهيم، دينا شوقى عطا بكلية الطب، هالة فوزى عبدالفتاح بكلية التربية، مروة مغازى عطية، عبدالحميد محمد الصاوى بكلية العلوم، يارا أحمد عيسى بكلية الآداب، رضا محمد البسيوني، محمد ممدوح سعد بكلية الهندسة، علا عبدالحليم يوسف، مروة عاطف يونس، زينب فيصل محفوظ بكلية التربية الرياضية، رانيا شمس الدين فخر الدين بكلية التربية النوعية، فريدة السيد عبدالقوى، نهلة سعيد إسماعيل بكلية التمريض، أسامة عبدالهادى غنيم بكلية الحاسبات والمعلومات.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من لمياء خالد عبدالقوى، محمد أحمد موسى، سامح فوزى النشرتى، محمد حسن عبدالعاطى بكلية الطب، سمر سامى القفاص، أميرة خالد فارس، هبة محمد طه بكلية العلوم، محمد أحمد شرف بكلية التجارة، منى محمد سيد، صفاء محمد عبدالستار بكلية الصيدلة، نادر البدوى كمال بكلية الهندسة، نورهان صالح على بكلية التربية النوعية.

والموافقة على منح ١١٨٩ درجة دبلوم، و140 درجة ماجستير، و٣١ درجة الدكتوراه، و١٣٢ ببرنامج دكتور الصيدلة.

فى جلسته الثانية للعام الجامعي 2023 2024 المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة مجلس جامعة طنطا كلية التربية النوعية منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ وظيفة أستاذ مساعد وظيفة مدرس كلية التجارة كلية الطب

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