الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. عودة 100 مصرى من قطاع غزة نتيجة جهود مكثفة

جريدة الدستور

استقبل معبر رفح البري، اليوم، عددًا من المصريين والرعايا الأجانب والمصابين، بينهم 8 مصابين بمرض السرطان.


وأكدت مصادر، لـ«الدستور»، عودة 100 مصري من قطاع غزة المحاصر بعد جهود مكثفة، وبدء استقبال حالات أطفال مرضى بالسرطان.


ووصلت مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، اليوم الإثنين، علمًا بأنه تم فتح المعبر أيضًا لعبور الأجانب ومزدوجي الجنسية، بعد توقف دام يومين.


ووصلت 6 سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري، ويتم توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات.

 

معبر رفح البري قطاع غزة غزة الآن سيارات إسعاف

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