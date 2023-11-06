الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحبس عاطل يروج للحشيش في البساتين

حبس
حبس

أمرت نيابة البساتين الجزئية، الإثنين حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج الحشيش ومصادرة المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين بحوزة 600 جرام من الحشيش وسيارة وأدوات تصنيع وميزان حساس أثناء سيره بالطريق العام، بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقروا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار في المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

البساتين مخدر الحشيش عاطل النيابة

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