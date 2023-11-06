عضو هيئة العمل الأهلى بالقدس: الثورة الإنسانية فى أوروبا ستزول بسبب دعم الاحتلال

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي بالقدس، إن الثورة الإنسانية في أوروبا ستزول بسبب دعم حكومتهم للكيان الصهيوني، على الرغم من انتشار المظاهرات في الكثير من البلدان الأوروبية.

وأضافت عضو هيئة العمل الأهلي بالقدس، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": لا بد من الضغط على الحكومات الأوروبية بشكل فعال لإدانة القادة الإسرائيليين.

ونوهت النتشة بأنها الحرب السادسة على قطاع غزة، ولكن هذه المرة الأشرس التي تشهد عددًا كبيرًا من الضحايا، بالإضافة إلى قصف البنية التحتية للقطاع بأكمله.