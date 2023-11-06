والدتى تميز بينى وبين إخوتى فى الميراث.. أبواليزيد سلامة يجيب

أجاب الشيخ أبواليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة مفاده، إن والدتها تميز بينها وبين أخواتها وتريد أن تمنحها ذهبها الخاص، مشيرة إلى أنها رفضت لكن هذا أغضب والدتها، وتريد أن تعرف كيف تتصرف؟.

وقال العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "عليها أن تطيع والدتها فى البداية حتى لا تغضبها وبعدها عليها أن تتحدث مع والدتها بهدوء وتعرفها أن هذا ظلم لأخواتها، حتى لو جنوا فى حقها، لكن لو كان الأمر متعلقًا برد حق، فعليها أن تقبل هذا المال بعد معرفة الأمر من والدتها".



وأضاف: "لو والدتها رفضت، فهى من حقها أن تستخدم هذا الذهب لأن والدتها تنازلت عنه بطيب النفس، لكن هى لو أرادت بر والدتها فعليها أن تعتبر هذا الذهب وديعة ويقسم على أخواتها للولد مثل حظ الأنثيين، طبقًا للشرع، حتى لا تعذب والدتها على هذا التصرف، لأن عدم العدل بين الأبناء فى الميراث له عذاب أليم".



كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=6TXaaI4Kags