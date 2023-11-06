الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حنان سليمان لـ"الدستور": نجاح "عيشها بفرحة" كرم كبير من ربنا

عيشها بفرحة
عيشها بفرحة

أعربت الفنانة حنان سليمان، عن سعادتها الكبيرة بنجاح حكاية "عيشها بفرحة" وهي ثالث حكاية من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن كتاب حمل الاسم نفسه للراحل الدكتور مصطفى محمود، ومن بطولة الفنانة هبة مجدي، والفنان هاني عادل، ونور إيهاب، ومحمود ياسين الشهير بـ"جونيور"، ومن إخراج ألبير مكرم.

وقالت سليمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "كرم كبير من ربنا.. ردود الفعل على الحكاية والمسلسل فاجأتني الحقيقة، وكنت مبسوطة بشكل لم أستطيع أن أوصفه، خاصًة أن الحكاية كانت لبنت حقيقية حصلت معاها القصة نفسها وعرفنا هذا من خلال كتابتها عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك".

 

وأضافت: "مبسوطة أني اشتغلت على حكاية مأخوذة عن كتاب للدكتور مصطفى محمود، لأن معنى أنه تطرق لهذا وكتب عنه فهو شيء مهم، ولطالما كتبها فكان غرضه طيب، وهو أن الناس تستفيد وتتعلم وتتأثر، وهذا في حد ذاته شرف إني أكون جزء في عمل يحمل اسمه، على الأقل أضمن أنه يصل للناس بشكل أسرع".

تفاصيل حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدي 

دارت أحداث حكاية "عيشها بفرحة"، في إطار اجتماعي رومانسي حول يُسر التي تصاب بشلل بعد حادث سقوطها وتستكمل حياتها على كرسي متحرك، وتبدأ في العمل كمساعد مخرج في فيلم يقوم ببطولته نجم كبير وتنشأ بينهما علاقة حب تكشفها الأحداث، وبعدما تصاعدت المشاعر بينها بدأت المعارضات من قبل أهل يسر وهادي ليكون سؤال الحلقة الأخيرة هل تكلل قصة الحب بالنجاح أم يتفرق الحبيبان.

ويمكن مشاهدة الحلقة الأخيرة اليوم الخميس على قناة ON و ON دراما ومنصة watch it.

فريق عمل حكاية "عيشها بفرحة" 

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبوالروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

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