إكسترا نيوز: مستشفيات مصر على أتم استعداد لاستقبال جرحى فلسطين

قال كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن مستشفى العريش العام استقبل ما يقرب من 55 مصابًا فلسطينيًا الذين دخلوا الأراضي المصرية عن طريق معبر رفح.

مصابو فلسطين

وأكد كريم رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المصابين الفلسطينيين المتواجدين في مستشفيات سيناء الآن يحصلون على الخدمة الصحية بالكامل، ويتم إجراء فحص أولي عند وصول المصابين إلى المستشفيات لتحديد الحالة الصحية للمصابين، وتحديد نوعية العلاج اللازم لهم.

وأضاف في حديثه، أن مستشفى الشيخ زويد وصل إليها عدد من المصابين والذين بلغ عددهم 7 مواطنين عبر معبر رفح.

وأشار إلى أن هناك عددًا من المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية لعلاج المصابين الفلسطينيين، وتوجد بمحافظة سيناء ثلاثة مستشفيات متخصصة لعلاج المواطنين الفلسطينيين وهى مستشفى العريش، الشيخ زويد، وبئر العبد.

وتابع: "تجهيز عدد من مستشفيات بورسعيد لاستقبال المرضى المصابين الفلسطينيين، هذا علاوة على استعداد عدد من مستشفيات القاهرة لاستقبال أي حالات طارئة من إصابات الشعب الفلسطيني".

مستشفيات القاهرة

واستطرد: "هناك توجيهات رئاسية بضرورة توفير العناية اللازمة للمواطنين المصابين، مع توفير مناطق صالحة لإقامة المرافقين مع الحالات المصابة".