الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة اليونيسف إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها لغزة

وصول طائرة مساعدات
وصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة اليونيسف إلى مطار العريش

كشف كريم رجب مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من العريش، عن تفاصيل استقبال مطار العريش لطائرات المساعدات التي يتم إرسالها لقطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه تم وصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة اليونيسف إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

وأضاف أن وصول المساعدات لمطار العريش لم يتوقف حتى هذه اللحظة، موضحًا أنه على متن طائرة اليونيسيف ما يقرب من 50 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإجراءات الطبية والأدوية.

وأشار إلى أنه تم وصول طائرتين من روسيا وطائرات من الكويت محملة بالمساعدات الطبية والإغاثية إلى مطار العريش تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة.

غزة اكسترا نيوز كريم رجب قطاع غزة

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