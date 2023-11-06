الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت فياض يكشف تفاصيل مشكلة تعيين 30 ألف معلم وطريقة التظلم

رفعت فياض
رفعت فياض

تحدث الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، عن مشكلة تعيين 30 ألف معلم، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية.

وأشار فياض، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، إلى أن هناك 16 ألف معلم من المتقدمين للمسابقة لم يتمكنوا من اجتياز التدريبات الخاصة بالمسابقة، والتي تضمنت مواد علمية وتربوية ونفسية وتكنولوجية.

وأضاف فياض أن المعلمين الذين رسبوا في بعض المواد أو في كلها، لديهم فرصة للتظلم وإعادة الاختبارات في شهر يناير المقبل، وذلك بالتقدم إلى مديريات التربية والتعليم في محافظاتهم، وتحديد المواد التي يرغبون في إعادة الاختبار فيها.

وأوضح فياض أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعلمين ورفع كفاءتهم، وأنه لا يوجد أي نية لإلغاء المسابقة أو تأجيلها، وأن الحكومة ملتزمة بتعيين 30 ألف معلم جديد في العام الدراسي المقبل.

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