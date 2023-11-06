الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال: استهدفنا لبنان بنيران المدفعية ردًا على صواريخ القسام

صواريخ القسام
صواريخ القسام

قال جيش الاحتلال ، الاثنين إنها قامت بالرد بإطلاق نيران المدفعية على مصدر وابل الصواريخ الذي تزعم إطلاقه باتجاه تل ابيب من جنوب لبنان.

وذكرت وكالة رويترز الامريكية أن نحو 30 صاروخا أطلقت على إسرائيل من لبنان "خلال الساعة الماضية"، ولم يتضح بعد عدد الصواريخ التي أصابت الهدف أو ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.

وزعمت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في منشور لها على تلغرام، أنها أطلقت 16 صاروخا من لبنان باتجاه مدينة نهاريا الإسرائيلية وجنوب حيفا.

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واستهدفت مدفعية الاحتلال "جبل بلاط" والمنطقة الواقعة بين ‌ بيت ليف ورامية وأطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأسقط الاحتلال مسيرتين اخترقتا الأجواء من جنوبي لبنان فيما تمكنت ثلاث مسيرات أخرى من العودة إلى لبنان.

مطالبة الإسرائيليين بالمغادرة

كان الاحتلال في مدينة كريات شمونة، قد حث في وقت سابق من تبقى من سكانها على المغادرة فورا بسبب استمرار استهدافها بصواريخ من لبنان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن بيان من بلدية المدينة القول "بسبب الوضع الأمني المتصاعد وزيادة وابل القصف على كريات شمونة، ندعو جميع من بقوا في المدينة إلى مغادرتها على الفور"، وأضافت البلدية "اتركوا المدينة وأنقذوا الأرواح".

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