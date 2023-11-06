هجوم 3 مسيرات مجهولة على قاعدة أمريكية فى سوريا

تعرضت قاعدة التنف الأمريكية جنوبي سوريا، اليوم الإثنين، إلى هجوم بطائرات مسيرة مجهولة الهوية، وفق مصادر محلية.

وتعرضت القاعدة الواقعة في البادية السورية قرب الحدود الأردنية في ساعات الصباح لهجوم بثلاث مسيرات.

وأضافت أن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاط المسيرات الثلاث في الصحراء قبل وصولها إلى القاعدة.

ولم يصدر بيان من الجانب الأمريكي حول محاولة الهجوم على القاعدة بمنطقة التنف الواقعة عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق وتتبع إداريًا لمحافظة حمص.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي بسوريا في منطقة التنف، ومنطقتي المالكية والشدادي بمحافظة الحسكة، وحقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بمحافظة دير الزور، بطائرات مسيرة مسلحة مجهولة الهوية وبأسلحة أرض- أرض.