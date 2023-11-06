الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تفند أكاذيب الاحتلال: لا صحة لوجود أنفاق قرب المستشفيات وتسجيلات إسرائيل "وهمية"

أسامة حمدان
أسامة حمدان

قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، الإثنين، إن إسرائيل ألقت 35 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء التصعيد.

أضاف حمدان، في مؤتمر صحفي ببيروت: “أسقط الاحتلال 35 ألف طن من المتفجرات على غزة، هذا أفضل من استخدام القنبلة النووية”، كما كشف عن استهداف الاحتلال نظام الألواح الشمسية في مبنى بمجمع الشفاء في مدينة غزة، حيث استهدف القصف الطابق الأخير بمستشفى القدس بمجمع الشفاء الطبي الذي يضم المئات من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية.

إسرائيل تبرر قصف المستشفيات

وأكد القيادي في حماس أن إسرائيل تحاول تبرير قصف المستشفيات بالحديث عن مقرات عسكرية بها.

وفي معرض رده على ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال عن وجود نفق قرب أحد المستشفيات، قال حمدان، إن مزاعم إسرائيل بوجود نفق غير صحيحة، موضحًا أنه مخزن للوقود.

أضاف أنه لا صحة لوجود منصات صواريخ قريبة من المستشفيات، مشيرًا إلى أن التسجيلات الصوتية التي يعرضها جيش الاحتلال “وهمية”.

خسائر الاحتلال أكبر من المتوقع

وفي وقت سابق من اليوم، قال حمدان، إن خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما يعلنه وهذا هو سبب قصفه الإجرامي غير المسبوق، مؤكدا أن “حديث وزير التراث الإسرائيلي حول توجيه ضربة نووية لغزة ما هو إلا تكريس للتراث الصهيوني في ارتكاب المجازر”.

وأكد القيادي في حركة “حماس”، أن “المعركة لن تبقى حيث يريد العدو لها”.

أضاف القيادي في حركة “حماس”، أنه "لم ينج أي نازح من قصف الاحتلال حتى من اتصلت بهم سفاراتهم الأجنبية”.

وقال حمدان، إن جيش الاحتلال يعاني فشلًا عسكريًا في الميدان ويواصل بث الأكاذيب.

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