الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية "جريمة حرب"

إيهاب وهبة
إيهاب وهبة

أدان النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، تصريح وزير التراث الإسرائيلي حول ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية للتخلص من حركة حماس، معتبرًا أن ذلك جريمة حرب جديدة ودليل على مدى الانحراف والتطرف الذى لحق بعدد من صناع القرار فى حكومة الكيان المحتل، بجانب أنها دعوة صريحة لمزيد من الممارسات غير الإنسانية تجاه المدنيين بقطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث في القطاع إبادة جماعية وتطهير عرقي، تخطت كل قوانين المجتمع الدولي وقانون المجتمع الدولي الإنساني.

وأضاف وهبة، فى بيان له اليوم، أن القرار المصري بمنع خروج الأجانب من غزة عبر معبر رفح جاء كرد فعل على رفض الكيان المحتل إجلاء المصابين من غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وهو ما يمثل استكمال لجرائمهم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

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مصر يحق لها وضع شروطها لفتح معبر رفح

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن مصر يحق لها وضع شروطها لفتح معبر رفح أمام الأجانب ويجب تنفيذ تلك الشروط والتي تتضمن خروجا سالما للمصابين من غزة لتلقي العلاج وتأمين ممرات لعبور الشاحنات المحملة بالمساعدات لأهالي القطاع ويؤكد على أن مصر لها دورا حاسما بشأن القضية كمان أن مصر تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها دائما وتحمل على عاتقها إنقاذ الأشقاء بقطاع غزة.

وثمن وهبة، الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، مؤكدًا دعمه للحق الفلسطيني في إقامة دولة آمنة وعدم استهداف المدنيين والأطفال العزل في محاولة لتهجير أهل قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية.

استهدافهم لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية

وذكر النائب أن جريمة مدخل مستشفى الشفاء التي استهدفتها قوات الإحتلال مؤخرا، واستهدافهم لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، للضغط على سكان غزة المرابطين ليتركوا غزة أملا فى أن ينجح مخطط الاحتلال فى تهجيرهم  من أرضهم إلى سيناء وهو ما رفضته الدولة المصرية حكومة وشعبا ولن يحدث ذلك إطلاقا، مضيفا أن مصر تعى جيد ما يحاك ضدها من مخططات وتعرف كيف تتعامل معاها.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قطاع غزة بقنبلة نووية حركة حماس الكيان المحتل

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