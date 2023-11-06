الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يزور مصابى غزة فى مستشفى أبو خليفة للطوارئ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم، بجولة تفقدية لمستشفى الطوارئ بأبوخليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، للتأكد من مدى جاهزية المستشفى ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال حالات المصابين من غزة في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة.

أبرز المرافقين

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل مدير مستشفي أبو خليفة.

وخلال الجولة، أكد "بشارة" على دعم الدولة المصرية وتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية للمصابين، مشيرًا إلى متابعته لاستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

حالة مصابي غزة

واطمئن بشارة على حالات مصابي غزة الذين تم نقلهم لمستشفى الطوارئ بأبوخليفة حيث تتلقى الحالات الرعاية الطبية الكاملة في وطنها الثاني مصر.

وأشار الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بفرع الإسماعيلية على مدار ٢٤ ساعة.

وأكد سامي، على تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، على توفير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

كما تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

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