الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تعلن تحرك قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى (صور)

حياة كريمة تطلق قافلة
حياة كريمة تطلق قافلة مساعدات جديدة لأهالي غزة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الإثنين، عن تحرك قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي: "قافلة جديدة بتتحرك لاخواتنا في فلسطين.. وبفضل الله وبفضل تبرعاتكم قدرنا نوصل لأهلنا في فلسطين أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية اللي محتاجينها لكن المطلوب أكتر بكتير".

وتابعت المؤسسة: "شكرًا لكل واحد ساهم معانا لإيصال التبرعات لغزة، ومعتمدين عليكم إننا نوصل مساعدات أكتر الفترة اللي جاية".
 

يأتي ذلك في إطار دورها الإغاثي والإنساني، حيث استكملت مؤسسة حياة كريمة جهودها لدعم القضية الفلسطينية، وأعلنت المؤسسة بداية انطلاق القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، السبت الماضي إلى ميناء رفح البري، والتي تضم 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة.

جدير بالذكر أن القافلة الأولى للمساعدات الإغاثية لمؤسسة حياة كريمة، والتي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، ضمن القافلة الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تضمنت 108 قاطرات محُملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة، بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، وفي إطار سعي مؤسسة حياة كريمة الحثيث، وبذل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للمؤسسة داخل وخارج مصر، انطلاقًا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

 

وسائل التبرع على جميع حسابات حياة كريمة البنكية من خلال:

- البنك التجاري الدولي 
١٠٠٠٥٨٢٦٧٩١٥
- بنك مصر 
١١٦٠٠٠١٠٠٠٠١٨٥٠١
- البنك الأهلي المصري 
١٠٠٣١٧١٢٦٣٩٥٦٠٠٢٠٢٥
- البنك العربي الإفريقي الدولي
١١٠٤٥٣٣٩١٠٠٢٠٢٠٥
- أو رقم الحساب الموحد لينا في البنوك
٤٥٠٠٤٥٠٠ 
أو عن طريق:
- ميجا خير.
- رسالة نصية على رقم ٩٥٠٩.

مصر حياة كريمه الرئيس السيسي غزة الشعب الفلسطيني

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