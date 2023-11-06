الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع حياة كريمة: الدولة المصرية قدمت درسًا للشعوب العربية في مساعدة الفلسطينيين

حياة كريمة
حياة كريمة

قال محمود سامي، متطوع حياة كريمة، إن القوافل الاغاثية المرسلة لأشقائنا الفلسطينيين من الجهود المصرية هي مظهر مشرف وقدوة للشعوب العربية، وتطبيق فعلي لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي حقًا مسافة السكة.

تابع متطوع حياة كريمة، ان شعارنا في حياة كريمة شعارنا الآن كتفنا في كتف مع أهلنا في فلسطين، لمساعدتهم بتزويدهم بمتطلبات المواد الغذائية، الطبية، الملابس والأغطية عن طريق متطوعي حياة كريمة الذين يعملون على مدار الساعة في تعبئة وتجهيز القوافل الطبية.

أكمل، أن هذا هو المعنى الحقيقي لتكاتف الشعوب العربية في وقت الأزمات فللأسف أن الحرب الحالية في منتهى القسوة ولا نملك سوى إمدادهم بالمساعدات التي تحميهم من حرب التجويع التي تمارس عليهم من قوات الاحتلال.

وتوجه متطوع حياة كريمة بالتعازي اللاإنسانية لاستشهاد أكثر من 10 آلاف شهيد مدني أعزل جراء الحرب القاسية على قطاع غزة، مضيفًا أننا لن نتراجع وسنستمر في تقديم كل ما نملك من مساعدات لإغاثة أشقائنا الفلسطينيين.

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"حياة كريمة" تعلن تحرك قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى (صور)

 

القوافل الإغاثية الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمه كتفنا في كتف مسافة السكة

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