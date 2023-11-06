متطوع حياة كريمة: الدولة المصرية قدمت درسًا للشعوب العربية في مساعدة الفلسطينيين

قال محمود سامي، متطوع حياة كريمة، إن القوافل الاغاثية المرسلة لأشقائنا الفلسطينيين من الجهود المصرية هي مظهر مشرف وقدوة للشعوب العربية، وتطبيق فعلي لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي حقًا مسافة السكة.

تابع متطوع حياة كريمة، ان شعارنا في حياة كريمة شعارنا الآن كتفنا في كتف مع أهلنا في فلسطين، لمساعدتهم بتزويدهم بمتطلبات المواد الغذائية، الطبية، الملابس والأغطية عن طريق متطوعي حياة كريمة الذين يعملون على مدار الساعة في تعبئة وتجهيز القوافل الطبية.

أكمل، أن هذا هو المعنى الحقيقي لتكاتف الشعوب العربية في وقت الأزمات فللأسف أن الحرب الحالية في منتهى القسوة ولا نملك سوى إمدادهم بالمساعدات التي تحميهم من حرب التجويع التي تمارس عليهم من قوات الاحتلال.

وتوجه متطوع حياة كريمة بالتعازي اللاإنسانية لاستشهاد أكثر من 10 آلاف شهيد مدني أعزل جراء الحرب القاسية على قطاع غزة، مضيفًا أننا لن نتراجع وسنستمر في تقديم كل ما نملك من مساعدات لإغاثة أشقائنا الفلسطينيين.