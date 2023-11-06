الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

موعد انطلاق ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة.. التفاصيل كاملة

ملتقى الرسوم المتحركة
ملتقى الرسوم المتحركة

يعد ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة من الفعاليات الفنية والثقافية المهمة في مصر والمنطقة العربية، حيث يهدف إلى تنمية ودعم فن الرسوم المتحركة في مصر والعالم العربي، وتبادل الخبرات بين الفنانين والمخرجين من مختلف دول العالم.

وقد بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال الفترة الماضية في تلقي طلبات الاشتراك في الدورة الرابعة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، وقبيل انطلاق الملتقى يرغب الكثير من المواطنين المهتمين بالرسوم المتحركة في البحث عن التفاصيل الكاملة عنه.

خلال السطور القادمة "الدستور" يستعرض التفاصيل الكاملة للملتقى والأنشطة والفعاليات التي ينظمها خلال أيام الملتقى.

موعد افتتاح ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة 
من المقرر أن تفتتح الدورة الرابعة عشرة لملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة فعالياتها، يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 إلى 13 نوفمبر الجاري، برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وينطلق الملتقى بافتتاح معرض فني يضم أعمال رسوم متحركة في السادسة مساء يوم الأربعاء أول أيام الملتقى بمركز الهناجر للفنون.

مشاركات في ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة

ويشارك في ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة هذا العام 2023، حاولى 90 فيلمًا أجنبيًا وعربيًا في المسابقة الرسمية، من إجمالي 170 فيلما يمثلون مختلف دول العالم، منها: الإمارات العربية المتحدة، هونج كونج، الجزائر، المملكة المتحدة، الهند، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، أذربيجان، فنزويلا، اليابان، بلجيكا، فرنسا، المغرب، البرازيل، ألمانيا، هولندا، الكاميرون، المملكة العربية السعودية، النرويج، كندا، سويسرا، بولندا، الصين، رومانيا، البرتغال، كولومبيا، كوريا، كرواتيا.

أبرز فعاليات ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة 
وعلى هامش فعاليات الملتقى سيتم تكريم عدد من الفنانين والمبدعين خلال الملتقى، منهم: الفنان التشكيلي الكبير سامي رافع، فنان التحريك الكبير حسام مهيب، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، الفنان سامح الشرقاوي، وفنان الخدع محمد طنطاوي.

وخلال تلقى طلبات الاشتراك في الملتقى أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن منحة بقيمة 50 ألف جنيه لدعم وإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير.

أهداف ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة

يهدف الملتقى إلى تحقيق الأهداف التالية: نشر ثقافة الرسوم المتحركة وتعريف الجمهور بها، ودعم ورعاية المواهب الشابة في مجال الرسوم المتحركة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الفنانين والمخرجين من مختلف دول العالم.

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