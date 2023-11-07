الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سبتمبر جاف".. قصة الكاتب ويليام فوكنر عن تأثير العنصرية على المجتمعات

فوكنر
فوكنر

تعد "سبتمبر جاف"، واحدة من القصص البديعة للكاتب الأمريكى المعروف ويليام فوكنر، والتى تعد جزء من مشروعه الأدبي المناهض للعنصرية المقيتة فى الولايات المتحدة من قبل البيض للسود او الزنوج، الذين جيئ بهم من إفريقيا مكبلين بالأغلال  ليكونوا عبيدا فى الولايات المتحدة، التي تدعي الحرية والديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان، تلك الكذبة الكبرى التى يصدرونها للعالم.

 وبرغم مرور عدة عقود على نشر فوكنر لقصصه التي تنبذ العنصرية وتحض على المساواة بين البشر، بصرف النظر عن اللون أو العرق او الدين مازالت أمريكا تمارس نفس الدور البغيض فى التفرقة بين البشر. 

"لعبة الموت".. قصة الكاتب ويليام فوكنر عن جشع أبناء اليهود


تفاصيل القصة 

تحكي قصة سبتمبر جاف عن خبر أثير فى إحدى القرى الأمريكية حول غانية ادعت أن رجلا زنجيا اعتدى عليها وتحرش بها، ليدور الحوار داخل صالون حلاقة لرجل أبيض قال له الزبون، إن الزنجى ويلز تحرش بالسيدة مينى كوبر ولابد من معاقبته، فقال الحلاق أعرف ويلز جيدا إنه رجل خلوق ولا يرضى على نفسه تلك الفعلة الشنعاء، كما أنه يخاف من ردة الفعل، فكان جواب الزبون وثلاثة ٱخرين من البيض قاسيا على الحلاق حيث اتهموه بأنه يحب الزنوج العبيد  ويفضلهم على البيض من أبناء جلدته.

txt

"العم ويلي".. قصة فوكنر عن الصراع بين حرية الإنسان وقيود الحياة

 وأثناء الحوار دخل رجل يدعى ماك لندن لم يفصح الكاتب عن مهنته، ولكن يتضح من سياق الحوار أن له نفوذا وقوة، بمجرد أن استمع إلى أطراف الحوار قرر أن يتوجه بسيارته إلى الزنجى ويلز فتبعه الثلاثة وعلى وجوههم علامات الغضب.

ولحق بهم الحلاق وركب معهم كى يمنع المصيبة، ولما وصلوا إلى بيت الزنجى اقتادوه معهم، وتوجهوا به إلى الزروع لمعاقبته هناك، ولما أراد الحلاق أن ينجو بنفسه طلب من ماك لندن ان ينزله فقال له اقفز من السيارة وهى مسرعة ففعل. 

ثم يتطرق بنا الكاتب لحياة الأربعينية العانس التى تمارس الغواية وتلهو مع صديقاتها فى دار السينما، ليظل مصير الزنجى مجهولا، ثم يعود المجرم ماك لندن إلى بيته فيعنف زوجته، وكأن ويليام فوكنر أراد أن يقول للعالم بأسره، إن العنف الذي يمارسه البيض على السود ينعكس بالتبعية على المجتمع.

الكاتب ويليام فوكنر ادب امريكى قصة سبتمبر جاف لفوكنر من روائع الادب العالمى يسرى ابوالقاسم الدستور

مواد متعلقة

"القط الأسود".. أدغار الان بو عن انفصام الشخصية والعالم الٱخر

"بلاد الظلال".. قصة الكاتب الأمريكى إدغار ألان بو من العالم الٱخر

"لعبة الموت".. قصة الكاتب ويليام فوكنر عن جشع أبناء اليهود

"شمس ذلك الغروب".. قصة الكاتب الأمريكى وليام فوكنر الممنوعة من النشر

"العم ويلي".. قصة فوكنر عن الصراع بين حرية الإنسان وقيود الحياة

"رجل فقير".. قصة لـ جورج جوسنج عن النفس العفيفة

"منزل ويستريا" قصة آرثر كونان دويل عن شيرلوك هولمز والقاتل الأمريكي

"ثلاثة رجال باسم جاريديب".. قصة آرثر كونان عن "هولمز والنصاب"

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

"ظهرت بملابس شفافة وعارية".. أنوش تنتظر قرار المحكمة على حكم حبسها 3 سنوات

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: صرفت كل فلوسها على التخسيس والليزر

توقعات بأمطار رعدية اليوم

شبكة أمريكية تكشف: كيف عزلت إسرائيل الولايات المتحدة وأوروبا عن العالم؟

الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية ؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر