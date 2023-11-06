التنسيقية تلتقى نقابات مهنية ومجالس قومية ضمن أعمال صياغة البرنامج الانتخابي

التقي وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بنقابة التمريض ونقابة المهن التمثيلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للسماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب في برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها: دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة توصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

وتستهدف التنسيقية استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

كما تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان «الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين.. تحديات جديدة للمجتمع المدني».

ويناقش الصالون، عدد من المحاور أبرزها؛ جهود الدولة المصرية والمجتمع المدني في احتواء التصعيد في فلسطين ومساندة القضية، وكذلك كيفية أداء المجتمع المدني دوره في الانتخابات الرئاسية التي تأتي في أجواء وتحديات صعبة لمصر والمنطقة، بالإضافة إلى انعكاسات الأحداث في فلسطين على الانتخابات الرئاسية، وكذلك الدور التنسيقي الذي تلعبه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع البرلمان العربي في هذه الأزمة دوليا.

يدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في الصالون، النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي، رئيس تحرير موقع مبتدا، عبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، خبير النظم الانتخابية.