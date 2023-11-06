السيسى يدعو الأطراف السودانية لتغليب المصالح القومية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تم الاتفاق على دعوة مختلف الأطراف السودانية لتغليب المصالح القومية العليا للسودان على أي مصالح فردية أو تدخلات خارجية من شأنها تعميق المشكلة، أو زيادة حدة معاناة الأشقاء السودانيين وإطالة أمد الأزمة.

عدم إغفال ذلك في أي مبادرات أو مساعٍ مطروحة لتسوية الأزمة

وأضاف بالمؤتمر الصحفى المشترك بقصر الاتحادية اليوم مع "سيلفا كير" رئيس جنوب السودان، أنه تم التأكيد خلال المباحثات على أن دور مصر وجنوب السودان محوري في الأزمة السودانية، مع ضرورة عدم إغفال ذلك في أي مبادرات أو مساعٍ مطروحة لتسوية الأزمة، لا سيما وأن الدولتين هما الأكثر فهمًا لطبيعة الأزمة وتشابكاتها القبلية، وأكدنا كذلك محورية مسار دول الجوار ونتائج اجتماعاتها في تسوية الأزمة.