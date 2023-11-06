افراط لا تفريط

لقد أفرطت مصر في العطاء والمنح ولم تفرط

أطنان المساعدات التي منحتها مصر -عن طيب خاطر - لأهلنا في غزة تفوق ما منحته دول غنية طبعت مع العدو ولم تطبع مصر ولم تتهاون في حقوق الشعب المكلوم.. انتصرت مصر في الحرب وفي السلام وفي المنح وفي التفاوض.. موقف مصر المشرف من القضية الفلسطينية أخرس كل الالسنة الاي ستصمت الان للابد.. المفاوضات التي أجرتها مصر ومواقفها الثابتة التي لا تتزعزع والدبلوماسية المصرية وما فعلته منذ بدايات الازمة سيشهده لها التاريخ فتاريخ الامة المصرية مع فلسطين حقًا تاريخًا مشرفًا عبر مختلف العصور والازمنة وتعاقب الانظمة وفي العهد الحالي ورغم كل ما مررنا به ورغم الازمات الطاحنة التي يعيشها العالم وتمر بها مصر أيضًا لم تقبل مصر بالتفريط في حقوق الشعب الفلسطيني.. و لم تفرط الادارة المصرية في شبر واحد من اراضيها فالامر محسوم ولا يوجد مجال للجدل او التفاوض او المساومة على الارض

ارض مصر وارض فلسطين لا تفريط فيها

و امن مصر والاقليم خطًا لا يمكن تجاوزه

و خطاب السفير المصري (عمرو عاصم) في مجلس الامن كذلك خطاب وزير خارجيتنا اسامح شكري ) كان خطابا قويًا وكل مواقف مصر وعلى كل الاصعدة مواقف قوية ومشرفة قولا وفعلا

لقد انتصرت مصر وفرصت ارادتها ومررت المساعدات الانسانية لاهلنا في غرة وفاوضت على فتح المعبر وساومت ولم يساومها احد ولم تسمح بعبور الاجانب او مزدوجي الجنسية الا بعد السماح بمرور المساعدات لغرة وعبور جرحاهم ليعالجوا في المستشغيات المصرية

و عندما يتعنت العدو تقابله مصر برفضها لعبور ما ارادوا لهم العبور

فالعبور صنيعتتا منذ ٥٠ عاما والمفاوضات لعبتنا السياسية المحنكة التي نجحنا فيها منذ استردادنا لارض سيناء والتحكيم الدولي الذي نحجنا فيه والان يساوم العدو مصر على ارضها مستغلا الطرف الاقتصادي الصعب

و رفضت مصر ورفض الرئيس المصري

كل تلك العروض المشبوهة لتمرير مشروعهم الاستعماري الدنيء ورغبتهم في تصفية القضية والتعدي على حدودنا واراضبنا

فسيناء هي درة التاج التي مازالت تزغلل عيون العدو

و يريد السطو و الاستحواذ عليها ولكن عجلة الزمن لا ترجع للوراء وسيناء التي رويت بالدم المصري الطاهر لا تفريط فيها

لقد ساوم العدو الامة المصرية وعرض عليها اسقاط ديونها مقابل توطين الفلسطينيين من اهل غزة في سيناء ورفضت مصر

عُرضت كذلك المليارات على مصر وان تقام على ارضها منطقة حرة وموانىء ومطار وهو مخطط خبيث للتغلغل في اراضينا والتعدي عليها و استباحتها وشرائها ! لكنها اشياء لا تشترى ولا يمكن تمريرها

لقد رفضت وتصدت مصر لكل تلك المخططات الشريرة وتعرف مصر حيل العدو بل وتعرف مصر من عدوها وتمارس تجاهه الترقب الحذر منذ ان انتصرنا عليه

و تتضامن وتساند شعب فلسطبن وتهب له ما في وسعها وفتحت المجال للتطاهر ضد العدو التاريخي ومقاطعته ومقاطعة من يسانده ونجحت حملات المقاطعة الشعبية وكبدت العدو خسائر فادحة

فسلاح المقاطعة فتاك فتح المجال لعودة الحياة والروح للمنتج المصري والصناعات المصرية وعادت المصانع في مصر للانتاج بكفاءة ودأب وكان ما حدث حافزًا كبيرا لعودة الروح للمصانع وحركة التصنيع في مصر وتشجيع المصريين للمنتج المصري ووقوف الشعب المصري وواء قيادته وتوحيد الصف ونبذ اي خلافات او اختلافات في الرؤى فعندما يكون الوطن في خطر والاقليم في خطر والامن القومي المصري في مرمى النيران يتكاتف الجميع من اجل الجميع وفلسطين جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري والحدودي فالجار له علينا كل الحق وله كل الحقوق والحق أحق بأن يتبع..و لقد انتهجت مصر ومنذ اللحظات للاولى طريق الحق ولم تحيد عنه وساندت شعب فلسطين في نضاله ضد العدو الازلي الذي يعادي الجميع بمشروعه الامبريالية التوسعي

ففلسطين هي البداية ولن يشبع مصاصي الدماء ومجرمي الحرب من الدناء والقتل والتعدي

فبلاد الشام ومصر وسيناء و بلاد النهرين هي مخطط العدو الذي لديه مخططات قريبة المدى واخرى بعيدة المدى وكانت مصر وستظل هل حائط الصد ورمانة الميزان والعقبة بل الصخرة والسد المنيع التي تتكسر عليه كل أطماع العدو

فمصر كانت وستظل تقف بالمرصاد للعدو التاريخي للمنطقة بل وللانسانية جمعاء خاصة وان وجه العدو القبيخ ظهر جليا للعالم كله وانتفضت الانسانية لتناهض ما يقترفه من مجازر وابادة وتطهير عرقي وتهجير قسري وتوطين لمواطنين في غير اراضيهم للسطو على الاراضي واستهداف اهلها ونسائها واطفالها ليقضوا على الغد وعلى الحق وعلى البراءة وليقضوا على الانسانية داخل قلوب البشر ليميتوا الانسان وانسانيته

و هكذا استعدى العدو الانسانية جمعاء ضده

و استعدى العالم كله ضده ليقف بمفرده امام العالم موقف المعتدي الاثم قاتل الاطفال صاحب شريعة الغاب الذي لا يؤمن بقانون او انسانية

اما مصر فقد كسبت نفسها وانتصرت لنفسها ولتاريخها ولمواقفها الثابتة الراسخة فاكتسبت احترام وتقدير العالم كله بل ونالت مباركة السماء لها ليحفظها الله من كل شر او اعتداء لتبقى مصر هي الحصن والملاذ والحمى لكل من يلجأ لها او يحتمي بها.